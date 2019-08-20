تأجيل جلسة محاكمة فيشينسكي.. وسيمونيان تناشد الرئيس الأوكراني

أرجأت محكمة الاستئناف في العاصمة الأوكرانية كييف النظر في الطعن المقدم من محامي رئيس تحرير وكالة "نوفوستي-أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، على قرار تمديد احتجازه.

كان من المقرر أن تعقد الجلسة في الساعة 11 صباح اليوم، واستعد محامو فيشينسكي للمشاركة في الجلسة، إلا أنها رفعت بسبب مرض أحد القضاة، وسوف يتم الإبلاغ عن الجلسة المقبلة على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت.

وقال محامي كيريل فيشينسكي، أندريه دومانسكي تعليقا على ذلك "لا أحد محصنا ضد المرض، ونتفهم تأجيل الجلسة".

السيد فلاديمير ألكسندروفيتش (زيلينسكي-RT) المحترم، خلال أسبوع من الآن، وفي 27 من الشهر الجاري، سوف يمر 100 يوم على توليكم منصب رئيس أوكرانيا. لا زال لديكم ما يكفي من الوقت لاتخاذ قرار صائب قد يكون الأكثر استراتيجية من بين قراراتكم، ألا وهو الإفراج عن كيريل، ولو حتى قيد الإقامة الجبرية، أو بتحرير تعهد بعدم السفر. مرغريتا سيمونيان

من جانبها ناشدت رئيسة تحرير قناة RT، والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصب الرئاسة، في تدوينة لها على "فيسبوك" بالإفراج عن فيشينسكي، حيث ترى سيمونيان أن هذا القرار قد يكون أهم قرار استراتيجي يتخذه زيلينسكي.

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وكانت مصلحة الأمن الأوكرانية قد أوقفت فيشينسكي، رئيس تحرير وكالة "نوفوستي-أوكرانيا" (شريكة وكالة "نوفوستي" الروسية)، 15 مايو 2018، ثم أصدرت محكمة في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا حكما باعتقاله لمدة شهرين، بعد ذلك بيومين، وجرى تمديد هذا الإجراء فيما بعد مرات عديدة.

ويواجه فيشينسكي عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 15 سنة، بعد اتهامه بدعم "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" (اللتين تعتبرهما كييف كيانين انفصاليين متمردين) بجنوب شرق أوكرانيا و"الخيانة العظمى". وأعلن الصحفي براءته من كافة التهم المنسوبة إليه.

المصدر: RT