كييف تعرض على موسكو صفقة "مخرج مقابل صحفي"

أعلنت كييف استعدادها للقيام بخطوة أولى في تبادل المعتقلين مع موسكو، تتمثل في إطلاق سراح الصحفي الروسي فيشينسكي مقابل إفراج موسكو عن مخرج أوكراني مدان بالإرهاب في روسيا.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "دعونا نعطيكم السيد فيشينسكي، إذا أردتم ذلك. وأعيدوا لنا السيد سينتسوف"، مؤكدا رغبة كييف في أن "يحدث ذلك في أقرب وقت".

وأضاف أنه مع إبدائها هذا الاستعداد، تأمل كييف في استعادة جميع المواطنين الأوكرانيين المعتقلين في روسيا.

واعتبر زيلينسكي أن البحارة الأوكرانيين الذين يحاكمون حاليا في روسيا لانتهاكهم حدودها في مياه شبه جزيرة القرم في نوفمبر الماضي، لا يمكن إدراجهم في صفقات التبادل المحتملة، وقال: "لا نتحدث عن مبادلة بحارتنا. من الضروري أن يعيدوهم لنا" بلا مقابل.

وكان اقتراح الإفراج المتزامن عن الصحفي كيريل فيشينسكي والمخرج أوليغ سينتسوف قد جاء في وقت سابق على لسان الناطقة باسم الرئاسة الأوكرانية يوليا مندل في معرض ردها على تصريح لنظيرها الروسي دميتري بيسكوف دعا فيه لإخلاء سبيل فيشينسكي كبادرة من أوكرانيا تجاه روسيا.

إقرأ المزيد

وكان فيشينسكي رئيس تحرير وكالة "نوفوستي-أوكرانيا" المتفرعة عن وكالة "نوفوستي" الروسية، قد اعتقل في أوكرانيا في 15 مايو 2018، حيث يواجه تهما تتعلق "بدعم جمهوريتي دونباس" المعلنتين من جانب واحد شرقي البلاد، و"الخيانة العظمى".

وسينتسوف، مخرج أوكراني حكم عليه في أغسطس عام 2015 في روسيا بالسجن المشدد 20 عاما بعد إدانته بحشد خلايا إرهابية والتخطيط لأعمال تخريبية في مدينة سيفاستوبول بشيه جزيرة القرم الروسية، وحيازة الأسلحة والمتفجرات.

المصدر: وكالات