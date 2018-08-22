واشنطن تدعو موسكو لإطلاق سراح المخرج الأوكراني

طالبت الخارجية الأمريكية موسكو بالإفراج عن المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف المدان بتهمة الإرهاب، مع غيره من المواطنين الأوكرانيين المعتقلين في روسيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء بمناسبة مرور 100 يوم على إعلان سينتسوف إضرابه عن الطعام: "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تدهور صحة سينتسوف وتجدد مطالبة روسيا بالإفراج فورا عنه وعن غيره من المواطنين الأوكرانيين المعتقلين بشكل غير قانوني في روسيا".

وأعربت واشنطن عن قلقها حيال احتمال وفاة "رجل بريء" في السجن الروسي، وأضافت: "نأمل في أن تطلق السلطات الروسية سراحه من أجل تفادي مأساة ستتسبب حتما في دعوات لمحاسبة المسؤولين ذوي الصلة بذلك".

سينتسوف أضرب عن الطعام في منتصف مايو ويتلقى علاجا داعما منذ 24 مايو، حيث جرى آخر اجتماع طبي بشأن حالته الصحية يوم الاثنين 20 أغسطس.

وأفادت مصلحة السجون الروسية، بأن سينتسوف يتلقى العلاج الموصوف له ويناول بانتظام مادة مغذية، وصحته لا تشهد تدهورا.

وكان حكم على سينتسوف عام 2015 بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة تنظيم هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.

كما صدر الحكم بالسجن لمدة 10 أعوام على ألكسندر كوليشينكو، شريك سينتسوف، وحكم أيضا على اثنين من المتهمين الآخرين في القضية، وهما أليكسي تشيرني وغينادي أفاناسييف بالسجن لمدة سبع سنوات.

المصدر: وكالات