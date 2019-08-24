فشل التحام "سويوز" الحاملة للروبوت "فيودور" بمحطة الفضاء الدولية

أفاد مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي أن سفينة "سويوز-أم أس14" الحاملة على متنها الروبوت "فيودور" الشبيه بالإنسان فشلت في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية في الفترة الزمنية المخططة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن المركز أن السفينة اقتربت من المحطة لمسافة أقل من 100 متر ثم توقفت وبدأت الابتعاد عنها لمسافة 102 متر.

وعبر مصدر مختص في المجال الفضائي الروسي عن اعتقاده بأن سبب فشل عملية الالتحام بالمحطة قد يعود إلى خلل في عمل نظام "كورس" الخاص بالتحام السفينة.

وقال: "ربما وقع هناك خطأ في عمل أحد نظامي التقارب بمنظومة "كورس-نا" على متن السفينة، ثم تم الانتقال الأوتوماتيكي إلى النظام الثاني، لكن عمله فشل أيضا، وبعد ذلك أمر مركز إدارة الرحلات الفضائية بابتعاد السفينة عن المحطة".

وتقع سفينة "سويوز" حاليا على المسافة الأمنة من المحطة. ويدرس الخبراء حاليا فرص القيام بعملية التحام جديدة.

وتم إطلاق السفينة "سويوز- أم أس14" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان صباح الخميس الماضي، ليصبح أول إطلاق لسفينة دون طاقم خلال السنوات الـ30 الأخيرة. و"رجل الفضاء" الوحيد على متنها هو الروبوت "فيودور" الشبيه بالإنسان. وفي حال نجاح عملية الالتحام من المخطط أن يعمل الروبوت على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوما.

المصدر: نوفوستي