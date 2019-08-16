 
مباشر

قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تبتعدان عن الحدود الأمريكية

أخبار روسيا

قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تبتعدان عن الحدود الأمريكية
Sputnik Victor Tolochko
حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-160"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9p4

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-160" قطعتا مسافة 8 ألاف كيلومتر من أقصى شرق روسيا إلى وسطها مع التزود بالوقود في الجو.

إقرأ المزيد
حاملتا صواريخ روسيتان من طراز TU-160 في مطار قريب من الحدود الأمريكية
حاملتا صواريخ روسيتان من طراز TU-160 في مطار قريب من الحدود الأمريكية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "في إطار تدريبات تكتيكية للطيران بعيد المدى، نفذ طاقما حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-160" تحليقا من دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي إلى مقاطعة ساراتوف، حيث قطعتا أكثر من 8 ألاف كيلومتر".

وأشار البيان إلى أن التحليق جرى فوق مياه المحيط المتجمد الشمالي وبحر سيبيريا الشرقي وبحر كارا ضمن الحدود الروسية، مضيفا أن الطائرتين تزودتا بالوقود في الجو.

ونقلت الطائرتان، قبل عدة أيام، إلى مطار أنادير عاصمة تشوكوتكا، الإقليم الذي له حدود بحرية مع ولاية ألاسكا الأمريكية، للمشاركة في مناورة طيران تكتيكية تجري تحت إشراف قائد الطيران بعيد المدى الفريق سيرغي كوبيلاش بمشاركة نحو 10 طائرات "تو-160" و"تو-95 إم إس" و"إل-78".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا