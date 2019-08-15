حاملتا صواريخ روسيتان من طراز TU-160 في مطار قريب من الحدود الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم خلال تدريبات جوية، نقل حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز TU-160، إلى مطار "أنادير" في تشوكوتكا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، يوم أمس الأربعاء: "نقلت طائرتان من حاملات الصواريخ من طراز Tu-160، تابعتان للطيران بعيد المدى، من قاعدة تمركزهما إلى مطار أنادير".

وأشارت الوزارة إلى أن تحليق الطائرتين استمر أكثر من 8 ساعات، قطعتا خلالها أكثر من 6 آلاف كيلومتر. وتم تنفيذ الرحلة دون التزود بالوقود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم تنظيم الفعالية كجزء من مناورة طيران تكتيكية مخطط لها. ونفذت بقيادة قائد الطيران بعيد المدى الفريق أول سيرغي كوبيلاش".

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وذكرت الوزارة، أن المناورة ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وتشارك فيها نحو 10 طائرات من طراز Tu-160 وTu-95ms وIL-78.

وفي أغسطس من العام الماضي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين روسيتين من طراز TU -160s هبطتا لأول مرة في مطار "أنادير"، وذلك خلال تدريبات مماثلة.

وتقع مدينة أنادير في أقصى شمال شرق روسيا، وهي المركز الإداري لدائرة تشوكوتكا، التي لها حدود بحرية مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من مارس الماضي، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "لأول مرة منذ الحقبة السوفيتية، تم تنفيذ تحليقات جوية مضادة للغواصات عبر القطب الشمالي إلى قارة أمريكا الشمالية".

وفي نوفمبر 2017، قال رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، إن روسيا زادت كثافة تحليقات الطيران الاستراتيجي إلى المستوى الذي كان في العهد السوفيتي.

تجدر الإشارة إلى أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز Tu-160 وTu-95MS، تمثل العنصر الجوي في الثالوث النووي الروسي.

المصدر: إنترفاكس