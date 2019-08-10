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ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير في موقع عسكري شمال روسيا إلى 5 قتلى

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ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير في موقع عسكري شمال روسيا إلى 5 قتلى
Reuters
ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير في موقع عسكري شمال روسيا إلى 5 قتلى
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ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع في ميدان للاختبارات العسكرية بمقاطعة أرخانغيلسك شمال غرب روسيا، الخميس الماضي، إلى خمسة قتلى.

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وأعلنت شركة "روس آتوم" في بيان لها أن خمسة موظفين فيها لقوا مصرعهم وتعرض ثلاثة آخرون لإصابات وحروق متفاوتة الخطورة، جراء التفجير الذي وقع أثناء اختبار نظام دفع جديد يعمل بالوقود السائل.

وأوضح مصدر في الشركة لوكالة "نوفوستي" أن الحادث وقع في وقت كان فيه الموظفون يختبرون مصادر للقدرة النظائرية.

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل شخصين جراء الانفجار.

ونفت الوزارة والسلطات المحلية صدور أي انبعاثات لمواد خطيرة في الهواء جراء الحادث، مضيفة أن نسبة الإشعاع في المنطقة عند مستواها الطبيعي.

المصدر: نوفوستي

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