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قتيلان وجرحى بانفجار في قاعدة عسكرية شمال روسيا

أخبار روسيا

قتيلان وجرحى بانفجار في قاعدة عسكرية شمال روسيا
Sputnik
قتيلان وجرحى بانفجار في قاعدة عسكرية شمال روسيا
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أفادت مصادر أمنية روسية بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء انفجار دوى اليوم الخميس، في قاعدة عسكرية بمقاطعة أرخانغيلسك شمال غربي روسيا.

وأكد مصدر في أجهزة الأمن المحلية لوكالة "نوفوستي" أن المعلومات الأولية تتحدث عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين جراء الحادث، الذي وقع على بعد 30 كلم عن مدينة سيفيرودفينسك.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحافظ المقاطعة، إيغور أورلوف، أن الطيران الطبي وضع في حالة تأهب والمستشفيات المحلية مستعدة لاستقبال المتضررين المحتملين جراء الحادث.

ولم تكشف الجهات المعنية بعد تفاصيل إضافية بشأن الحادث الذي وقع قرب بلدة نيون أوكسا.

يتبع...

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