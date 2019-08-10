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صندوق غورباتشوف يفند مزاعم تدهور صحة آخر زعيم سوفيتي!

أخبار روسيا

صندوق غورباتشوف يفند مزاعم تدهور صحة آخر زعيم سوفيتي!
Reuters
صندوق غورباتشوف يعلق على أنباء عن مشاكل صحية لآخر زعيم سوفيتي
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فند صندوق ميخائيل غورباتشوف ما ورد في الآونة الأخيرة من مزاعم عن مشاكل صحية خطيرة يعاني منها الرئيس السوفيتي السابق.

وذكر رئيس المركز الإعلامي للصندوق، بافيل بالاجتشينكو، لوكالة "نوفوستي"، اليوم السبت، أن آخر زعيم سوفيتي يزور بشكل دوري مقر الصندوق ويعمل على عدة مشاريع بينها كتاب جديد.

وأعرب بالاجتشينكو عن استغرابه إزاء تصريح رئيس تحرير محطة إذاعة "صدى موسكو"، أليكسي فينيديكتوف، بأن غورباتشوف في الأشهر الستة الماضية "يقيم في المستشفى تقريبا"، مشيرا إلى أن الرئيس السوفيتي السابق زار مقر الصندوق أمس لآخر مرة وبحث مع موظفيه قضايا حالية.

وكان غورباتشوف الرئيس الوحيد وآخر زعيم سوفيتي، ويعد شخصية مثيرة للجدل في روسيا لدوره في تفكك الاتحاد.

المصدر: نوفوستي

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