لأول مرة.. صواريخ "كينجال" فرط الصوتية تطلق في مسابقات "أفيا دارتس" الجوية

تشهد مسابقات "أفيا دارتس" الجوية التي انطلقت منذ أيام في بلدة دوبروفيتشسي بمقاطعة ريزان الروسية يوم 10 أغسطس لأول مرة إطلاق صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

وأفادت قناة "أوبورونكا" التلفزيونية الدفاعية الروسية بأن مقاتلات "ميغ – 31 كا " هي التي ستحمل "كينجال" تحت حماية مقاتلات "ميغ – 31 بي إم". وستطلق مقاتلات "ميغ – 31" صواريخ "كينجال" نحو بطاريات الدفاع الجوي للعدو الافتراضي مع العلم أن سرعة الصاروخ تبلغ 10 ماك ( ما يزيد 10 أضعاف عن سرعة الصوت).

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وقالت القناة إن المسابقات ستشهد أيضا تحليق مقاتلات "سو- 57" للجيل الخامس والتي ستقدم دعما جويا لطائرات "تو-22 إم 3" الاستراتيجية.

يذكر أن 43 طاقما تشارك في المسابقات الجوية للمقاتلات والقاذفات وطائرات النقل والمروحيات وطائرات دعم القوات البرية من روسيا وبيلاروس وكازاخستان والصين.

جدير بالذكر أن المسابقات الجوية تقام في إطار "الألعاب العسكرية الدولية -2019" من 3 لغاية 17 أغسطس الجاري.

المصدر: إنترفاكس