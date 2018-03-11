روسيا طورت القاذفة "ميغ-31" لتتماشى مع صاروخ "كينجال" فائق الدقة

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري راغوزين، أن روسيا عملت على تطوير القاذفة "ميغ-31" بالتوازي مع العمل على إنتاج الصاروخ "كينجال" فائق الدقة، والذي تفوق سرعته سرعة الصوت 4 مرات.

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وقال راغوزين في صفحته على "تويتر" اليوم الأحد، إن وزارة الدفاع الروسية اختارت القاذفة "ميغ-31" لتكون الحاملة لهذا الصاروخ، مضيفا أن العمل على تحديثها تزامن مع العمل على إنتاج صاروخ "كينجال".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو في وقت سابق، يوثق عملية إطلاق ناجحة لصاروخ "كينجال" الجديد.

وأفادت الوزارة، في بيان، منتصف ليل الأحد، بأن عملية الإطلاق التجريبية نفذت من مقاتلة "ميغ-31" التي أقلعت من مطار في المنطقة العسكرية الجنوبية، مضيفة أن "الصاروخ فرط الصوتي أصاب هدفه المخطط له في الحقل التجريبي".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، مطلع هذا الشهر، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، أن اختبارات منظومة "كينجال" تكللت بنجاح تام، مشيرا إلى أنه لا مثيل لهذه المنظومة في العالم.

المصدر: وكالات

نادر همامي