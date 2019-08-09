رجال الشرطة العسكرية الروسية يفوزون بسباق الدورية

انتهت في مجمع "تسيكا" الرياضي التابع للجيش الروسي المرحلة الثالثة لمسابقة "نظام الأمن" بعنوان "الدورية العسكرية.

وتقدم الفريق الروسي المكون من 3 أفراد على الفريق الإيراني المنافس له في السباق بدقيقة واحدة و38 ثانية وحطم الرقم القياسي للسباقات الماضية. وذلك على الرغم من أن الفريق الإيراني ضم مشاركين في الدورة الأولمبية وبطولات العالم المختلفة.

وشغل الفريق الأرمني للشرطة العسكرية المرتبة الثالثة في السباق.

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واجتاز المشاركون في السباق من رجال الشرطة العسكرية في روسيا وإيران وأرمينيا 11 حاجزا مستخدمين سيارات خاصة من طراز "واز"، كما تسابقوا في الرماية و إلقاء القنابل اليدوية التدريبية.

يذكر أن مسابقة "حراس الأمن" الدولية للشرطة العسكرية تقام في الفترة ما بين 5 و10 أغسطس الجاري بميدان التدريب "ألابينو" التابع للمجمع العسكري الرياضي الروسي بضواحي موسكو. وذلك في إطار الألعاب العسكرية الدولية - 2019 التي تجري عادة في 10 دول.

المصدر: وزارة الدفاع