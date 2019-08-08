المنتخب الروسي يفوز بالدور ربع النهائي لمسابقة المطابخ العسكرية

تأهل المنتخب الروسي للدور نصف النهائي في مسابقة المطابخ العسكرية الميدانية التي تقام في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2019".

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي إن فريقهم تولى الزعامة في المسابقة بأفضل نتيجة (240 درجة) ويحتل الفريق الأرمني المرتبة الثانية ويأتي بعدهما فريق جنوب إفريقيا.

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ويتسابق الفريق الروسي في الدور نصف النهائي الذي يجري اليوم في طهو الطعام بناء على وصفات قومية وشخصية. وستقام غدا مسابقة الطباخين التي ستتمخض عن منح لقب أفضل طباخ في المسابقة.

وقال الناطق إن أفراد الإمداد والتموين المشاركين في المسابقة يتنافسون أيضا في إعداد الخبز والرماية.

يذكر أن المسابقة تشمل فرق الطباخين العسكريين من جنوب إفريقيا وسريلانكا ومنغوليا وفيتنام وغيرها.

فيما انتهت في منغوليا مسابقة "ماراثون الخيول" العسكرية التي كسبها الفرسان المنغوليون، فيما شغل الكازاخ المرتبة الثانية وتلاهم المنتخب القرغيزي.

المصدر: زفيزدا