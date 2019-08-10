الإحصاء الروسية تعلن عن توقيت إنجاب الطفل الأول

أفادت قناة "أر تي" التلفزيونية الفضائية الروسية نقلا عن دراسة أجرتها إدارة "روس ستات" (الإحصاء) الحكومية الروسية بأن غالبية الروسيات ينجبن أول رضيع في سن 26 عاما.

قالت إدارة الإحصاء أيضا إن سن إنجاب الطفل الثاني هو في معظم الأحيان 30 عاما والطفل الثالث تنجبه الروسيات بسن 31 عاما وإنهن ينجبن الطفل الرابع بسن 33 عاما.

وأشارت إلى أن الطفل الرابع وما بعده تنجبه الروسيات بسن 34 عاما.

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وحسب "روس ستات" فإن العام الماضي شهد ولادة 1.6 مليون طفل في روسيا. وقالت الإدارة إن السن المتوسطة لإنجاب الطفل ارتفع في روسيا خلال 15 عاما ماضيا بشكل ملحوظ.

وجاء في تقرير نشرته إدارة الإحصاء أن المرأة الروسية تؤجل في معظم الأحيان ولادة الطفل لأسباب الدراسة أو العمل.

فيما توقع التقرير زيادة مستمرة لسن إنجاب الأطفال في روسيا.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن العدد الأكبر للأطفال في روسيا ولدوا في العاصمة موسكو ومحافظة موسكو وإقليم كراسنودور بجنوب روسيا. أما العدد الأقل للأطفال فولدوا في دائرة نينيتس ذات الحكم الذاتي في سيبيريا.

المصدر: نوفوستي