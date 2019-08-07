يوميات الألعاب العسكرية الدولية - 2019

نشرت صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" ما يسمى "يوميات الفيديو" التي تسلط الضوء على المسابقات التي أجريت يوم 6 أغسطس في الألعاب العسكرية – 2019.

وجاء في نشرة اليوميات أن الطاقم الثاني للمنتخب الروسي بقيادة المساعد، ميخائيل جيلين، يتصدر تصنيف أطقم الدبابات في سباقات بياتلون الدبابات الدولي. وحطم الطاقم الروسي رقما قياسيا للسباقات حيث قطعت دبابته "تي 72 بي 3" مسارها خلال 17 دقيقة و30 ثانية بسرعة 74 كم/سا.

ولا يزال الطاقم الروسي الأول يشغل المرتبة الثانية في المسابقة ويأتي بعدهما الطاقمان الصينيان.

أما اليوم الثاني لمسابقة "نجمة القطب الشمالي" فشهد تحطيم الرقم القياسي الخاص بدقة الرمي من قبل المظليين الروس الذين أصابوا كل الأهداف التدريبية الواقعة على مدى 30 – 100 متر.

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فيما كسب الفريق الصيني سباق مدرعات "بي إم بي" الذي أجري في ميدان التدريب" كورله" التابع للجيش الصيني.

وشهدت مسابقة "فصيل المظليين" إنزالا جويا من الطائرة قامت به فصائل الفرق المشاركة. ثم قامت فصائل المظليين نفسها بمسير إلى مسافة 10 كيلومترات.

وانطلقت يوم 6 أغسطس المرحلة الأولى لمسابقة "السماء الصافية" حيث شغل الفريق الروسي المرتبة الثانية بعد الفريق الصيني في سباق "المهارة".

أما ميدان التدريب "فوريش" في أوزبكستان فشهد انطلاق سباق التتابع للأطباء العسكريين.

ولا يزال فريق المهندسين العسكريين الروس يتولى الزعامة في مسابقة "المسار الآمن" للمهندسين العسكريين حيث أحرز أسرع نتيجة في السباق وهي 33 دقيقة و54 ثانية. وشغل الفريق الأوزبكي المرتبة الثانية وأتى بعده الفريق البيلاروسي.

المصدر: وزارة الدفاع