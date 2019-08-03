"الصياد" الضاربة الروسية تنفذ أول طلعاتها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرة من دون طيار الثقيلة العسكرية الضاربة "أوخوتنيك" (الصياد) نفذت بنجاح أول تحليق تجريبي.

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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت، أن الرحلة الجوية جاءت في إطار برنامج الاختبارات الجارية على الطائرة، واستغرقت أكثر من 20 دقيقة نفذت خلالها عددا من التحليقات فوق مطار على ارتفاع نحو 600 متر قبل أن تهبط بنجاح.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرة المسيرة التي تعد الأحدث من نوعها في روسيا، صنعت على شكل الطائرات عديمة الذيل أو "الجناح الطائر" مع استخدام "مواد وطلاءات خاصة تجعلها غير مرئية عمليا لأدوات الكشف الرادارية".

ولم تكشف الوزارة عن كامل المواصفات التقنية للطائرة، فيما يصفها خبراء بأنها طائرة مسيرة هجومية "استراتيجية".

ووفق المعلومات الإعلامية المتوفرة، يزن هذا الدرون 20 طنا عند الإقلاع، ما يجعله أثقل الطائرات المسيرة التي تطور في العالم حاليا.

والطائرة مصممة لتنفيذ مجموعة من المهام، بينها جمع المعلومات بواسطة وسائل الاستطلاع الإلكترونية - البصرية والراديوية وغيرها، واختراق الدفاع الجوي للعدو أثناء عملها بالاشتراك مع المقاتلة "سو -57" من الجيل الخامس.

وسبق أن نشر متابعون صورا قالوا إنها للطائرة.

المصدر: RT