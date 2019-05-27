أول تحليق قصير لدرون" الصياد" الروسي الضارب

أقلع نموذج اختباري لدرون" الصياد" الروسي الضارب لأول مرة من مدرج مطار "تشكالوف" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وظلت الطائرة في الجو لمدة دقائق، ثم هبطت.

وقالت "وكالة "تاس" الروسية يعتبر هذا التحليق وإن كان قصيرا جدا رحلة جوية أولى لطائرة "إس – 70 أوخوتنيك" الروسية الثقيلة الضاربة من دون طيار.

وسمح التحليق، حسب الوكالة، باختبار نظام قيادة الطائرة عند إقلاعها.

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وتم تجميع أول نموذج لطائرة "الصياد" من دون طيار في مصنع "نوفوسيبيرسك" للطائرات بسيبيريا، حيث خضع لبعض الاختبارات في المطار عام 2018.

والنموذج مصنوع كجناح طائر واحد. وعجلاته تشبه عجلات مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس.

وتولت شركة "سوخوي" الروسية تصنيع تلك الطائرة بوزن 20 طنا عند الإقلاع. وتم تزويد النموذج الاختباري برادار للبحث عن الأهداف في مجالي الموجات البصرية وتحت الحمراء، وهو يشبه الرادار الذي نصب في مقاتلة "سو-57" وغيرها من المقاتلات من صناعة شركة "سوخوي".

يذكر أن مقاتلة "الصياد" المصنوعة وفق تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات المعادية بمقدورها التسارع حتى 1000 كيلومتر في الساعة، واستخدام أسلحة فائقة الدقة مخفية داخل جسمها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا