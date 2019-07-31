حرائق سيبيريا تثير اهتمام العالم

أعلنت مجموعة من الهيئات والشخصيات العالمية عن أسفها للحرائق الضخمة التي اجتاحت مساحات واسعة من سيبيريا وروسيا مؤخرا.

ومن بين أبرز الشخصيات التي أبدت اهتماما واضحا بهذا الشأن كان الفنان العالمي، ليوناردو ديكابريو، الذي أوضح في منشوراته على "إنستغرام" أن الحرائق الضخمة التي اجتاحت سيبيريا وألاسكا وغرينلاند مؤخرا نتجت عنها أعمدة ضخمة من الدخان يمكن رؤيتها من الفضاء.

ونقلت تلك المنشورات عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قولها "إن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون التي من الممكن أن تنتج عن تلك الحرائق في شهر واحد تعادل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الصادرة عن المنشآت الخاضعة للرقابة في السويد خلال عام كامل".

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية لحماية الغابات في روسيا أن 100 حريق اشتعلت في روسيا منذ الساعة 0:00 يوم الاثنين 29 يوليو الجاري، على مساحة امتدت لـ 89,5 ألف هكتار، وتم تسجيل أكبر عدد من الحرائق في مقاطعة إيركوتسك التي اشتعل فيها 50 حريقا على مساحة نحو 63 ألف هكتار، وازدادت مساحة الحرائق خلال الساعات الـ24 التي تلتها بمقدار 500 هكتار.

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وأشارت مصادر في وزارة البيئة الروسية، إلى أن عدد الحرائق في مقاطعة كراسنويارسك وصلت إلى 115 حريقا، أدت لتضرر أكثر من مليون هكتار من الغابات والمساحات الخضراء.

وأفاد المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ بإقليم كراسنويارسك الروسي، بأن طائرات "بي-200" ومروحيات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بدأت بإطفاء حرائق الغابات في أراضي الإقليم، كما تعمل مروحيات من طراز "مي-8" على نقل رجال الإطفاء والإنقاذ لحماية التجمعات السكنية هناك.

المصدر: وكالات روسية