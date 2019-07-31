طيران الطوارئ الروسية ينضم لإطفاء حرائق الغابات بإقليم كراسنويارسك

أفاد المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ بإقليم كراسنويارسك الروسي، بأن طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بدأت بإطفاء حرائق الغابات في أراضي الإقليم.

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وقال المكتب الصحفي: "بدأ طيران وزارة الطوارئ الروسية إطفاء حرائق الغابات".

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في خدمات الطوارئ، أن طائرتين ومروحية واحدة تشارك في عملية إطفاء الحرائق المشتعلة في غابات سيبيريا والشرق الأقصى.

وأضاف المصدر: "شاركت طائرتان من طراز "بي-200" في عملية إطفاء حرائق الغابات في منطقة بوغوتشاني بإقليم كراسنويارسك وفي منطقة خانغالاس في ياقوتيا. وقامت الطائرتان بإسقاط 180 طنا من الماء".

كما تعمل في إقليم كراسنويارسك مروحية من طراز "مي-8" التي تقوم بنقل رجال الإطفاء لحماية التجمعات السكنية. وقد وصل إلى المنطقة 100 فرد من وزارة الطوارئ من جمهورية خاكاسيا ومنطقة كيميروفو.

ووصل النائب الأول لوزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشوبريان، أمس الثلاثاء، إلى الإقليم للإشراف على عملية إطفاء حرائق الغابات. وقد أجرى جلسة في الدائرة المحلية للوزارة وشارك في جلسة لجنة الطوارئ لحكومة الإقليم. وأفاد بأن مساحة الحرائق المشتعلة في سيبيريا والشرق الأقصى تبلغ حاليا 3 ملايين هكتار، مشيرا إلى ازدياد هذا المؤشر. وأكد أن الحرائق لا تمثل أي خطر على التجمعات السكنية والمنشآت الصناعية، لكن الناس يعانون من الدخان.

وتم أمس الثلاثاء إعلان حالة الطواري في مناطق روسية عدة منها أراضي مقاطعة إيركوتسك كلها وإقليم كراسنويارسك ومنطقتان من بورياتيا ومنطقة واحدة في ياقوتيا.

المصدر: تاس