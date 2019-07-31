الحرائق تأتي على 480 هكتارا من الغابات الفرنسية (صور+فيديو)

أتت النيران على حوالي 480 هكتارا من الغابات في مقاطعة غارد جنوب فرنسا، فيما تم إجلاء 190 شخصا.

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وسارع 550 رجل إطفاء إلى بلدة جينيراك القريبة من مدينة نيم، لكن الحريق كان خارجا عن السيطرة لساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وفقا لبيان محافظة جارد على صفحتها الرسمية في "تويتر".

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لكن أحد رجال الإطفاء أصيب بجروح طفيفة. كما توجب العناية بالحيوانات.

وقال السكرتير العام لمحافظة جارد فرانسوا لالان: "لم نكن نعرف سبب الحريق بالضبط، ولم نكن نعرف ما إذا كان السبب عرضيا أو جنائيا" ، مشيرا إلى ضرورة الانتظار قليلا لمعرفة نتائج التحقيقات خلال الأيام القادمة.

وتعيش فرنسا منذ الأسبوع الماضي على وقع موجة حر غير مسبوقة شملت عدة دول أوروبية أخرى، وأتت الحرائق يوم الخميس الماضي على آلاف الهتكارات من المحاصيل الزراعية والنباتات في عدة مناطق بفرنسا.

وسجلت درجات الحرارة في فرنسا مستويات غير مسبوقة، بلغت 42 درجة مئوية في باريس وأور، و41 درجة في دانكيرك وليل.

#FeuxDeForets#Generac toujours en cours.

476HA parcourus,189 largages d'avions, 465 #Sapeurs#Pompiers ,190 évacuations préventives. Pas de blessés. Aucune habitation touchée pour l instant. Feu non maîtrisé. pic.twitter.com/SIURtEcseD — SapeursPompiers Gard (@pompiersdugard) July 30, 2019

L'#incendie de #Générac était toujours très actif vers 21h30 avec plusieurs foyers bien distincts (dont celui-ci le plus au Nord, au niveau du point de départ de l'incendie). Plus de 470Ha brûlés selon les @pompiersdugard à 23h30. pic.twitter.com/zWQqngbu1f — Dorian Dziadula (@DorianDziadula) July 31, 2019

Feu Generac dans le Gard https://t.co/z49NMcqv7u — Cynthia Tarantino (@cycylienne) July 30, 2019

18h20 - Après une accalmie, le feu de forêt de Générac reprend de nouveau. Nous le répétons, il faut éviter le secteur pour laisser les secours intervenir sans difficulté.



Vidéo : Angie Bégler-Fonnier pour @MeteoLanguedocpic.twitter.com/qpLoyEP9Wa — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) July 30, 2019

المصدر: "BFM TV"