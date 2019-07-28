 
مباشر

روسيا بشأن تصميم صاروخ متعدد الاستخدام للأرصاد الجوية

أخبار روسيا

روسيا بشأن تصميم صاروخ متعدد الاستخدام للأرصاد الجوية
Sputnik Sergey Mamontov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6db

أعلن ناطق باسم شركة "تكنولوجيا الصواريخ" الروسية الخاصة أن شركته تعمل على تصميم صاروخ خاص متعدد الاستخدام للأرصاد الجوية.

وقال الناطق إن أول نموذج للصاروخ قد يكون وحيد الاستخدام. لكن نماذج أخرى ستستخدم عدة مرات. وأضاف أن اختبار النموذج أحادي الاستخدام للصاروخ على وشك الانتهاء.

إقرأ المزيد
تحضيرات لإرسال رائد فضاء سعودي في رحلة على متن مركبة روسية
تحضيرات لإرسال رائد فضاء سعودي في رحلة على متن مركبة روسية

سيكون بمقدور الصاروخ أن يرفع 10 – 15 كيلوغراما من أجهزة الأرصاد الجوية والتجارب التكنولوجية والخاصة إلى ارتفاع 130 كيلومترا.

ويتوقع أن يطلق أول نموذج للصاروخ نهاية العام الجاري.

هذا وأعلنت إدارة شركة "تكنولوجيا الصواريخ" الروسية الخاصة أنها انتهت يوم 11 يوليو الجاري من اختبار المحرك الفضائي العامل بالوقود السائل وتنوي أن تبدأ إنتاجه الصناعي، وقالت إن الشركة ستستخدم عند إنتاج المحرك تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد، مشيرة إلى أن 10% من أجزاء المحرك ستنتج باستخدام تلك التكنولوجيا.

وأعلن المكتب الصحفي للشركة أن المحرك الفضائي الجديد قد يستخدم لتدريب الطلاب في الجامعات  التكنولوجية.  وبعد زيادة قدرته يمكن استخدامه كمحرك رئيس في صاروخ الأرصاد الجوية.

المصدر: تاس

"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تونس تبكي السبسي.. لحظات إنسانية وثقتها الكاميرا للتونسيين وهم يودعون رئيسهم