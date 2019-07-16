تحضيرات لإرسال رائد فضاء سعودي في رحلة على متن مركبة روسية

اتفقت روسيا والسعودية على إجراء تحضيرات تمهيدية بشأن إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء.

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ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن بروتوكول للجنة حكومية مشتركة قوله: "أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات بشأن آفاق الأنشطة الفضائية الثنائية ومجالات المنفعة المتبادلة… بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي".

وأفادت الوكالة أيضا بأن السعودية تتطلع إلى إطلاق أقمار صناعية بواسطة صاروخ روسي، مشيرة إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 30 مليون دولار.

وورد في نص البروتوكول المشترك ما مفاده "مشروع تنظيم إطلاق تجاري للأقمار الصناعية الفضائية الصغيرة إلى مدار أرضي منخفض بمساعدة مركبات الإطلاق الروسية".

وذكر في هذا السياق أن مشروع إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء جاء على خلفية الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا، حيث قام حينها بجولة في مركز مراقبة البعثات الفضائية، والتقى بالمدير العام لشركة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين.

المصدر: سبوتنيك