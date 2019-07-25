رجال الدبابات الصينيون يصلون روسيا للمشاركة في الألعاب العسكرية

قال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن رجال دبابات الصينيين وصلوا بدباباتهم وذخائرهم إلى فرقة "تامانسكايا" الروسية الميكانيكية للمشاة .

وذلك للمشاركة في الألعاب العسكرية الدولية – 2019 التي ستجري في الفترة ما بين 3 و17 أغسطس القادم بمشاركة 10 دول.

وأوضح الناطق أن فرقة "تامانسكايا" الروسية المرابطة في ضواحي موسكو استقبلت قطارا قطع مسافة تزيد عن 5 آلاف كيلومتر في سكك الحديد من محطة زابايكالسك في شرق سيبيريا إلى محطة سيلياتينو في ضواحي موسكو.

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وسيشارك الصينيون في مسابقة "بياتلون الدبابات" (مسابقة فن قيادة الدبابات والرماية) التي ستقام في روسيا في إطار "الألعاب العسكرية الدولية – 2019".

وأشار الموقع إلى أن الوفد الصيني أتى إلى روسيا بـ4 دبابات صينية الصنع والذخائر. ورافق القطار في طريقه إلى موسكو فريق الخفر المشترك المتكون من العسكريين الصينيين والروس.

وقال الناطق إن بقية المشاركين الأجانب في "بياتلون الدبابات" سيصلون روسيا الأسبوع الجاري.

يذكر أن "الألعاب العسكرية الدولية – 2019 " يشارك فيها أكثر من 5 آلاف عسكري يمثلون 37 دولة.

المصدر: تاس