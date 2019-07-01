فيضانات شرق روسيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 12 قتيلا

بلغ عدد الضحايا نتيجة الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة إركوتسك بشرق روسيا، 12 قتيلا، حسبما أورد مصدر طبي محلي لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

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وأفاد المصدر، اليوم الاثنين، بالعثور على جثث 12 قتيلا، وبأن أعمال البحث مستمرة عن تسعة أشخاص مفقودين بينهم طفل.

وتجاوز العدد الإجمالي للمتضررين من الفيضانات الناجمة عن تساقط أمطار غزيرة في المقاطعة 750 شخصا، نقل 153 منهم إلى المستشفيات، إضافة إلى نحو 600 شخص، بينهم 37 طفلا، تلقوا خدمات طبية خارج المستشفى.

ومنذ 27 يوليو، تخضع مقاطعة إركوتسك لنظام حالة طوارئ بسبب خروج عدد من الأنهار عن مجاريها، ما أدى إلى غمر أكثر من 80 بلدة وقرية بالمياه، على مساحة يقطن فيها قرابة 33 ألف شخص.

المصدر: إنترفاكس