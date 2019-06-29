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قتلى ومئات المتضررين جراء فيضانات جنوب شرق روسيا

أخبار روسيا

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لقي 5 أشخاص مصرعهم وتضرر المئات جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في مقاطعة إركوتسك جنوب شرق روسيا.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، يوم السبت، أن أكثر من 500 شخص طلبوا خدمات طبية ونقل 112 منهم إلى المستشفيات.

وقامت فرق الإنقاذ بإجلاء أكثر من 1100 شخص، بينهم 261 طفلا، من المناطق المنكوبة.

قتلى ومئات المتضررين جراء فيضانات جنوب شرق روسيا
Sputnik Mikhail Klimentyev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري اجتماعا مع مسؤولين في مقاطعة إركوتسك حول التعامل مع آثار الفيضانات

وفرضت السلطات حالة طوارئ في المقاطعة، حيث أسفر خروج عدد من الأنهار عن مجاريها بسبب الأمطار عن غمر أكثر من 3.7 ألف منزل، يسكن فيها أكثر من 9 آلاف شخص.

وقالت السلطات المحلية إن الفيضانات غمرت ما يزيد عن 200 كيلومتر من الطرقات، وتسببت بانهيار 15 جسرا للسيارات.

وخلال اجتماع أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء السبت، مع مسؤولين محليين في مدينة براتسك (إحدى أكبر مدن المقاطعة)، وجه الرئيس السلطات المحلية بزيارة جميع مراكز الإيواء التي تضم سكانا منكوبين، والبدء في دفع تعويضات مالية للمتضررين دون انتظار وضع قوائم نهائية بالمحتاجين إليها.

المصدر: وكالات

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