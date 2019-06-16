بوتين يهنئ أمير الكويت بعيد ميلاده ويدعوه لحماية المواطنة الروسية المدانة في الكويت

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، بعيد ميلاده الـ90 ووجه له رسالة شفهية دعا فيها للمساعدة في قضية الروسية ماريا لازاريفا المدانة بالكويت.

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ونقلت قناة "RT" عن مصدر مطلع أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعا أمير الكويت للإشراف شخصيا على هذه القضية وضمان العدالة ومساعدة المواطنة الروسية ماريا لازاريفا في عودتها إلى الوطن بأسرع ما يمكن.

وأصدرت المحكمة الكويتية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق رئيسة شركة "KGL Investment"، ماريا لازاريفا، بتهمة هدر أموال دائرة الموانئ الكويتية. وواجهت الشركة تهمة عدم تنفيذ أعمال إنشاء مركز للموانئ. لكن المحكمة الاقتصادية في الكويت أكدت في مايو الماضي أن الشركة نفذت أعمالها، كما ألغت الحكم السابق بالكامل.

ويرى المحامون أنه لا توجد هناك أيضا أي أسس للقضية الجنائية الثانية حول هدر أموال الصندوق "The Port Fund" الذي أسسته شركة "KGL Investment".

وتم إطلاق سراح ماريا لازاريفا الأسبوع الجاري بكفالة، لكن محاكمتها بالتهمة الثانية لا تزال مستمرة.

المصدر: RT