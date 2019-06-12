الكويت تفرج عن سيدة الأعمال الروسية ماريا لازاريفا

أفرج القضاء الكويتي بكفالة عن سيدة الأعمال الروسية المسجونة ماريا لازاريفا، التي حكم عليها منذ نحو عام بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة اختلاس أموال هيئة الموانئ الكويتية.

وقال ممثل لازاريفا فلاديمير سيدوروف، لـ RT: "هذا انتصار كبير لوالديها، وقبل كل شيء لوالدها فلاديمير لازاريف، (وانتصار) للدبلوماسيين الروس، وأولا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف والسفير الروسي في الكويت نيكولاي ماكاروف، و(انتصار) للمدافعين عن الحقوق من غرفة التجارة والصناعة في موسكو وعلى وجه الخصوص فلاديمير بلاتونوف، و(انتصار) لصندوق يلتسين وجميع المحامين والمستشارين الدوليين".

واعتقلت السلطات الكويتية لازاريفا، التي كانت تشغل منصب نائب مدير صندوق الاستثمار الكويتي "KGLI" عام 2017، وأُدينت في أيار 2018 بتهمة اختلاس أموال من الصندوق.

كما اتهمت سيدة الأعمال الروسية في قضية ثانية باختلاس الأموال التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت في صندوق The Port Fund الاستثماري بقيادة KGLI، لكن فريق دفاع لازاريفا أكد أن هذه الأموال لم تختلس بل جمدت في حسابات بمصرف Noor Bank في دبي، بطلب من النيابة العامة الكويتية، وتم الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها إلى المستثمرين بفوائد تصل إلى 200%.

المصدر: RT