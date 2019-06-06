سماء روسيا محظورة.. صاروخ جديد يقلع بسرعة خارقة لم تسجلها العدسات

اختبرت روسيا بنجاح صاروخا جديدا في ميدان "ساري شاغان" في جمهورية كازاخستان، ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو له، تناقلته وسائل الإعلام الروسية والدولية.

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ويوضح فيديو نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية، أن الاختبار كان لمنظومة صواريخ "نودول" التي أعلن عنها منذ 4 سنوات لأول مرة.

وقال الخبير في الشؤون العسكرية بمجلة "أرسنال أوتيتشيستفو" الروسية أليكسي ليونكوف، إن المجمع الدفاعي "نودول A-235" هو الذي ظهر خلال اختبارات وزارة الدفاع الروسية في كازاخستان.

وتابع: "تظهر اللقطات أن الإطلاق سريع للغاية، وعلى ما يبدو فنحن نتحدث عن مجمع "نودول" الذي سيكون في مناطق مختلفة من روسيا، ليغلق سماءنا بالكامل أمام هجمات الصواريخ البالستية وفائقة السرعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي شيء معروف عن خصائص المجمع.

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ومن المفترض أن يحل النظام الجديد "أيه-235 نودول" محل منظومة "أية-135 آمور" المخصصة لحماية أجواء العاصمة الروسية من الهجمات الصاروخية المحتملة، حيث يطلق على النظام الجديد "قاتل الأقمار الصناعية".

وعلى ما يبدو، سيستخدم نظام الدفاع الصاروخي A-235 على مرحلتين، الأولى بصواريخ مجهزة برؤوس تقليدية، والثانية بصواريخ مجهزة برؤوس نووية.

وستنشر هذه الصواريخ لحماية العاصمة الروسية، حيث تقدر على إسقاط صواريخ العدو حتى لو صعدت إلى إلى الفضاء وهو الآن أحد المشاريع السرية الأكثر إثارة للاهتمام.

ولا تزال ميزات هذه الصواريخ مجهولة حتى الآن، فيما كشفت وزارة الدفاع عن أنها الأسرع في العالم لاعتراض وضرب الصواريخ البالستية مهما كان ارتفاعها وسرعتها وحشوتها، وأنها ستشكل مع بطاريات "إس-500" مظلة واقية تغطي سماء موسكو بالكامل، ولا يمكن اختراقها من أي صاروخ معروف في العالم.

المصدر: RT + وكالات