شاهد.. الدفاع الروسية تنشر فيديو لاختبار صاروخ جديد

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم 4 مايو في صفحتها الرسمية على الإنترنت مقطع فيديو أظهر إطلاقا اختباريا للصاروخ المضاد الجديد من ميدان "ساري شاغان" في جمهورية كازاخستان.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع أن الصاروخ أكد كل مواصفاته المعلنة سابقا ودمر هدفا افتراضيا بالدقة المحددة له.

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وأعاد البيان إلى الأذهان أن صاروخ" 53 تي بي" السوفيتي الصنع لا يزال في خدمة القوات الجوية والفضائية الروسية حيث تبلغ سرعته 3 كيلومترات في الثانية.

ويعتقد الخبراء أن الصاروخ الجديد الحامل لرأس غير نووية يتسارع حتى 5.5 كيلومتر في الثانية.

يذكر أن إدارة شركة "ألماس أنتاي" الروسية أعلنت في وقت سابق أنها بصدد تصميم منظومة درع صاروخية مثيلة لمنظومة " THAAD " الأمريكية من شأنها اعتراض الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى ورؤوس الصواريخ العابرة القارات.

المصدر" روسيسكايا غازيتا