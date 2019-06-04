تجربة ناجحة لصاروخ دفاع جوي روسي جديد في دولة مجاورة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي والمضاد للصواريخ قامت بإطلاق تجريبي ناجح لصاروخ جديد مضاد للصواريخ في ميدان خاص بجمهورية كازاخستان المجاورة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الإعلام والصحافة التابع للوزارة: "قامت في ميدان ساري شاغان (بجمهورية كازاخستان) وحدة من قوات الدفاع الجوي والمضاد للصواريخ التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بإطلاق تجريبي جديد ناجح لصاروخ جديد مخصص لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسي".

من جانبه قال العقيد الطيار، فلاديمير سيرغيينو، نائب رئيس وحدة لقوات الدفاع المضاد للصواريخ إن "الصاروخ المضاد الجديد العائد لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية أكد، بعد سلسلة من التجارب، صفاته المخططة ونفذ مهامه عن طريق إصابة الهدف المفترض بالدقة المخطط لها".

المصدر: نوفوستي