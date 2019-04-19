باتروشيف يدعو للتصدي للمنظمات التي تحرض على الكراهية في القوقاز

دعا أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، لقطع دابر المنظمات الأجنبية والروسية غير الحكومية وغير الربحية التي تهدف إلى التحريض على الكراهية العرقية في شمال القوقاز.

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وقال باتروشيف يوم الجمعة في محج قلعة عاصمة داغستان، خلال اجتماع حول ضمان الأمن القومي: "من المهم تحديد واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون الروسي على الفور لمنع الأنشطة المدمرة للمنظمات غير الحكومية الأجنبية غير الهادفة للربح والهياكل غير الربحية الروسية الخاضعة لسيطرتها، والتي تهدف إلى التحريض على الكراهية العرقية وخلق بؤر التوتر"في شمال القوقاز.

ووفقا لباتروشيف، من الضروري تكثيف العمل التربوي بين الشباب ، وإدارته بروح من الاحترام لجميع الناس، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم.

المصدر: نوفوستي