البحرية الروسية تجري مناورات في البحر الأسود

أكد رئيس قسم المعلومات التابع لقيادة أسطول البحر الأسود الروسي، أليكسي روليف، أن السفن التابعة لهذا الأسطول قامت بالتدريب على توجيه ضربات ضد أهداف بحرية باستخدام منظومات صواريخ.

وقال روليف، اليوم الجمعة، إن "قوارب الصواريخ "إيفانوفيتس" و"أر-60" قامت ضمن مجموعة سفن بإطلاق صواريخ "موسكيت" المضادة للسفن على أهداف سطحية من مسافة أكثر من 30 ميلا بحريا".

وأفاد روليف بأنه تم إغلاق منطقة التدريب أمام سفن الشحن خلال عمليات الإطلاق، مشيرا إلى أن الصواريخ أصابت جميع الأهداف المخطط لها.

وصاروخ "موسكيت" هو صاروخ مجنح فرط صوتي مخصص لإصابة السفن التي لا تتجاوز حمولتها 20 ألف طن. ويتراوح مدى تحليق الصاروخ بين 10 و120 كيلومترا على الارتفاع المنخفض، وقد يصل إلى 250 كيلومترا على الارتفاع العالي.

أما قوارب الصواريخ "إيفانوفيتس" و "أر-60" فتستخدم في روسيا منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي مجهزة أيضا بمدفع 76 ملم مضاد للسفن، وبمدفعي 30 ملم مضادين للطائرات.

Укус «Москита»: лучшие кадры ракетных стрельб в Черном море: https://t.co/f2jErcLL8Jpic.twitter.com/rzKLyYoJ5p — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) April 5, 2019

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي