أكدت المؤسسة الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة "روس أوبورون إكسبورت"، اليوم الثلاثاء، استعداد موسكو لتوريد مقاتلات "سو-35" لمصر، لكنها نفت توقيع أي عقد بين البلدين حتى الآن.

وقال نائب رئيس الشركة، سيرغي كورنيف، لوكالة "إنترفاكس" الروسية، في تصريحات أدلى بها في معرض Lima-2019 للتقنيات العسكرية في ماليزيا: "لقد كانت هناك تعليقات حول هذا الموضوع، وليس لدي ما أضيفه. إذا وقع العقد حول سو-35، سننشر معلومات بهذا الشأن. أما من حيث المبدأ فنحن مهتمون بأن يشمل تعاوننا مع مصر وشركائنا الآخرين قطاع الطيران بأسره، بما في ذلك توريدات سو-35".

وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة "كومرسانت" الروسية بأن روسيا ومصر عقدتا صفقة لتوريد عشرات من مقاتلات "سو-35" الروسية للقاهرة. فيما قال مصدر مطلع لـ"إنترفاكس" إن روسيا قد شرعت في تصنيع المقاتلات المزمع توريدها لمصر.

وأصبحت الصين أول دولة حجزت، في العام 2015، طلبية لشراء عدد من مقاتلات "سو-35" الروسية، التي لم تستخدمها حتى هذا الوقت إلا القوات الجوفضائية الروسية.

وأكد مسؤولون حكوميون روس أن الصين اشترت 24 مقاتلة من هذا الطراز، ضمن صفقة بلغت قيمتها 2,5 مليار دولار.

كما وقعت روسيا صفقة مع إندونيسيا لتوريد 11 مقاتلة من طراز "سو-35"، لكن تنفيذ هذا العقد لم يبدأ بعد.

و تعتبر "سو-35" مقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سو-27" من تصميم مكتب "سوخوي"، وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، ودخلت الدفعة الأولى منها الخدمة في القوات الجوفضائية الروسية في العام 2014.

المصدر: إنترفاكس