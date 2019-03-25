مصمم "سوخوي" الروسية يعلن عن سبب اختيار الجيش المصري لـ"سو-35"

كشف المصمم السابق في شركة "سوخوي" الروسية فاديم لوكاشيفيتش، أن سبب اختيار مصر لمقاتلات سوخوي 35 الروسية، بدلا من المقاتلات الأمريكية لأنها الأفضل على الساحة حاليا.

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وأكد المصمم السابق خلال مقابلة مع وكالة NSN الروسية، أن المقاتلة الروسية "سو-35" من الجيل 4 ++ فائقة الحداثة، موضحا أنه ظهرت بالفعل مقاتلات من الجيل الخامس مثل المقاتلة الأمريكية إف-35، ولكن هذه المقاتلات أغلى ثمنا بكثير وأقل تصديرا.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تزود جيشها في البداية بالمعدات الحديثة، ثم تمد بها قوات حلف شمال الأطلسي، وبعد ذلك تقوم بتصدير المقاتلات بشكل محدود للدول الأخرى، ومع ذلك سوق الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم محدودة، وتحاول روسيا جنبا إلى جنب مع الصين منافسة أمريكا.

ويعتقد المصمم السابق لمكتب Sukhoi Design Bureau أن السلطات المصرية أجرت عملية مالية مربحة بشراء سو-35 من روسيا، وبذلك اقتنت الأفضل.

و"سو-35"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سو-27" من تصميم مكتب "سوخوي"، وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، وحصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.

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وسيتم تسليم المقاتلات للجانب المصري خلال عامي 2020 و2021، لتعزيز سلاح الطيران المصري، خاصة وأنه يطلق عليها "ملكة المقاتلات"، بسبب سيطرتها الجوية وتفوقها.

وصممت مقاتلة "سو-35" للتفوق الجوي، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من القنابل والصواريخ في 12 نقطة تثبيت، وفي الاشتباك الجوي لديها قدرة فائقة على المناورة، كما أن لديها خصائص تلبي متطلبات الجيل الخامس من الطائرات، ومزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

المصدر: nsn.fm