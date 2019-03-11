واشنطن تهاجم روسيا بسبب فنزويلا

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا بسبب تعاونها مع السلطات الفنزويلية وشراء النفط من شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA.

وقال بومبيو للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "شركة "روسنفط" الحكومية الروسية تواصل شراء شحنات النفط الخام من PDVSA، شركة النفط الحكومية الفنزويلية، متحدية العقوبات الأمريكية".

وخص بومبيو بانتقاداته رئيس الشركة الروسية إيغور سيتشين، قائلا إن الأخير "يستمر بمد يد المساعدة للنظام (الفنزويلي)".

واتهم بومبيو كلا من روسيا وكوبا بالمساهمة في "خلق الأزمة" في فنزويلا.

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وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من اليوم الاثنين عن فرض عقوبات على مصرف "يوروفينانس موس نار بنك" الروسي بسبب تعاملاته مع شركة PDVSA الفنزويلية.

وتتضمن القيود المفروضة على المصرف الروسي تجميد أصوله في الولايات المتحدة وحظر التعاملات معه للمواطنين الأمريكيين والمؤسسات الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد حذرت الشركات الأجنبية من التعامل مع الحكومة الفنزويلية وشركة PDVSA الحكومية.

المصدر: رويترز، نوفوستي