موسكو: تعليق العلم الروسي في ساليزبوري استفزاز

اعتبرت السفارة الروسية في لندن تعليق العلم الروسي على كاتدرائية ساليزبوري في بريطانيا عملا استفزازيا.

وقال الناطق الصحفي باسم السفارة الروسية: "ليست لدينا أي معلومات رسمية بهذا الصدد. وإن كانت المعلومات عن تعليق العلم الروسي على الكاتدرائية صحيحة، فهذا برأينا يعتبر استفزازا منظما بشكل جيد".

وأشار الناطق إلى أنه بعد مرور عام على تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في ساليزبوري، لم يقدم الجانب البريطاني أي أدلة تؤكد تورط روسيا في ذلك.

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وأضاف: "نعتقد بأن ظهور العلم الروسي على الكاتدرائية يعتبر محاولة غير موفقة للربط بين روسيا والأحداث المأسوية التي وقعت في ساليزبوري في مارس العام الماضي".

يذكر أن صحفا بريطانية نشرت اليوم الأحد صورا لكاتدرائية ساليزبوري معلقا عليها العلم الروسي.

المصدر: تاس