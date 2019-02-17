ظهور علم روسي ضخم في مكان غاية في الحساسية لبريطانيا

تفاجأ سكان مدينة سالزبوري جنوبي بريطانيا صباح اليوم برؤية علم روسي ضخم معلقا على سقالات لكاتدرائية المدينة.

وظهر العلم خلال ساعات الليل على الحائط الشمالي للمبنى الذي يخضع حاليا لأعمال الترميم.

Carol Byrne / ITV

وحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن ظهور العلم، الذي كان يمكن معاينته من مسافة الكيلومترات، أثار انتقادات من السكان المحليين، وذلك على خلفية التورط الروسي المزعوم في حادثي تسمم بمادة مشلة للأعصاب في مارس الماضي، حيث أصيب فيها ضابط استخبارات روسي سابق وابنته، إضافة إلى مواطن بريطاني، في حين لقيت مواطنة بريطانية أخرى حتفها نتيجة التسمم.

وكتب لي مارتن، وهو مسعف تم استدعاؤه إلى ضحايا حادث التسمم الثاني، في تغريدة: "كيف يجرؤ بعض الأغبياء على إبداء عدم الاحترام لمدينتنا. وبعد كل ما مرت به هذه المدينة، فهي في غناء عن ذلك".

تمت إزالة العلم دون أن يعرف من قام برفعه، ولم يصدر أي تعليق عن الكاتدرائية حتى اللحظة.

واتهمت السلطات البريطانية روسا بالوقوف وراء استخدام المادة السامة في سالزبوري، وهي تهمة ترفضها موسكو بشكل قاطع وتعتبرها ادعاء باطلا واستفزازا يهدف لتشويه صورة روسيا والضغط عليها.

المصدر: موقع قناة ITV البريطانية