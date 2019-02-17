خطط روسية لاستخراج الثروات الباطنية من القمر

تخطط روسيا، في الفترة بين2031 و2035 لعدة رحلات فضائية غير مأهولة إلى القمر وإرسال جهاز فضائي متعدد الاستخدام إلى القمر مخصص لنقل شحنات مختلفة.

وسترسل روسيا إلى القمر كذلك عربة فضائية ثقيلة غير مأهولة "لوناخود" لاستخراج الثروات الباطنية ووحدات ومعدات لبناء القاعدة القمرية الروسية.

وقال مصدر مطلع في قطاع الصناعات الصاروخية والفضائية الروسي، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إن مؤسسة "لافوتشكين" للصناعات الفضائية اقترحت ذلك على مؤسسة "روس كوسموس" وأكاديمية العلوم الروسية.

وأشار إلى أن وزن وحدات القاعدة القمرية الروسية سيصل إلى 6 أطنان، حيث ستضم أقساما لتأمين الملاحة والاتصالات.

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وفي وقت سابق، أعلن مدير عام شركة "روس كوسموس" دميتري روغوزين أن روسيا تخطط في عام 2021 لإرسال جهاز الإنزال الفضائي "لونا-25"، إلى القمر وفي 2023 الجهاز المداري "لونا-26"، وفي عام 2024 جهاز الإنزال الفضائي "لونا-27".

وذكر أن "لونا-25"، سيبحث عن الجليد المائي في القطب الجنوبي للقمر، وسيختبر تكنولوجيا الهبوط السلس على سطح القمر.

وهذه ستكون أول بعثة روسية إلى القمر بعد توقف دام 40 عاما حيث تم إطلاق آخر محطة سوفيتية إلى القمر عام 1976 وكان اسمها "لونا -24".

وستتلخص مهمة "لونا-26" في رسم الخرائط ودراسة سطح القمر عن بعد و"لونا-27" ستأخذ عينات من التربة في القطب الجنوبي للقمر وتدرسها.

المصدر: نوفوستي