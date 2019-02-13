روسيا تطلق عشرات الأقمار الصناعية إلى الفضاء هذا العام

ذكرت مصادر في "روس كوسموس" أن روسيا ستطلق عشرات الأقمار الصناعية الصغيرة الأجنبية إلى الفضاء هذا العام.

وقالت المصادر: "كجزء من المهمات القادمة لصواريخ سويوز الفضائية الروسية هذا العام، سيتم إطلاق عدد من الأقمار الصناعية الأجنبية من مطار فوستوتشني الفضائي، منها 40 قمرا صغيرا تخطط شركة EXOLAUNCH GmbH لإرسالها إلى الفضاء".

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وفي وقت سابق، قال مدير معهد الفيزياء النووية في جامعة موسكو الحكومية، ميخائيل باناسيوك إن "روسيا تخطط لإطلاق عدد من الأقمار الصناعية الأوروبية عام 2019، ومن المفترض أن تطلقها في نفس الرحلة التي ستطلق فيها مركبة Meteor-M".

وكانت روسيا قد خططت لإطلاق مركبة "Meteor-M" على متن صاروخ "سويوز"، في ديسمبر 2018، لكن عملية الإطلاق تأجلت حتى النصف الأول من العام الجاري لأسباب لم يفصح عنها بعد.

المصدر: فيستي