 
مباشر
عاجل
قائد الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

روسيا تطلق عشرات الأقمار الصناعية إلى الفضاء هذا العام

الفضاء

روسيا تطلق عشرات الأقمار الصناعية إلى الفضاء هذا العام
Sputnik sergey mamontov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lg63

ذكرت مصادر في "روس كوسموس" أن روسيا ستطلق عشرات الأقمار الصناعية الصغيرة الأجنبية إلى الفضاء هذا العام.

وقالت المصادر: "كجزء من المهمات القادمة لصواريخ سويوز الفضائية الروسية هذا العام، سيتم إطلاق عدد من الأقمار الصناعية الأجنبية من مطار فوستوتشني الفضائي، منها 40 قمرا صغيرا تخطط شركة EXOLAUNCH GmbH لإرسالها إلى الفضاء".

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية
روسيا تطلق القمر الصناعي المصري قريبا

وفي وقت سابق، قال مدير معهد الفيزياء النووية في جامعة موسكو الحكومية، ميخائيل باناسيوك إن "روسيا تخطط لإطلاق عدد من الأقمار الصناعية الأوروبية عام 2019، ومن المفترض أن تطلقها في نفس الرحلة التي ستطلق فيها مركبة Meteor-M".

وكانت روسيا قد خططت لإطلاق مركبة "Meteor-M" على متن صاروخ "سويوز"، في ديسمبر 2018، لكن عملية الإطلاق تأجلت حتى النصف الأول من العام الجاري لأسباب لم يفصح عنها بعد.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة