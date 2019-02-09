روسيا تطلق القمر الصناعي المصري قريبا

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة الفضائية الروسية، أن روسيا مستعدة لإطلاق القمر الصناعي المصري، في فبراير الجاري.

وقال المصدر إن "الخبراء في روس كوسموس أكدوا أن الأمور من الناحية التقنية جاهزة لإطلاق القمر المصري EgyptSat-A، على متن الصاروخ الروسي سويوز-2-1-بي، من قاعدة بايكونور في الحادي والعشرين من فبراير الجاري".

ومن المفترض أن يحل القمر الجديد محل قمر "EgyptSat-A" الذي انقطع الاتصال به، في أبريل عام 2015، وصنعت شركة "إينيرغيا" الروسية بديلا له بكلفة وصلت إلى 100 مليون دولار.

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أما إطلاق القمر الجديد فكان مقررا، في 22 نوفمبر 2018، وبعدها تأجّلت عملية الإطلاق حتى ديسمبر، ومن ثم إلى 7 فبراير 2019، حيث أجلت مرة أخرى لأسباب تقنية.

وزود القمر الجديد بمنظومة إلكترونية بصرية مطورة، وخط اتصال لاسلكي فائق السرعة، وازدادت إلى حد بعيد حصة الأجهزة روسية الصنع التي يتزود بها القمر الصناعي.

المصدر: تاس