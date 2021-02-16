هل يوقف قرار واشنطن قصف الحوثيين للسعودية؟

رفعت الولاياتُ المتحدة رسمياً جماعةَ أنصارِ الله الحوثية من قائمة الإرهاب.

خطوةٌ يرى فيها بعضُ المراقبين خلطا للأوراق من جديد في حرب ممتدة منذ عام 2015 فواشنطن صرحت أن الخطوة تهدف لإنهاء الحرب في اليمن ووقف المعاناة الإنسانية.. لكن الميدانَ يتحدثُ لغةً أخرى فالمعارك متواصلةٌ على أشدها في الداخل وبالتحديد في محافظة مأرب وكذلك عبر استهداف الأراضي السعودية بطائراتٍ مسيرةٍ وصواريخَ، يقول الحوثيون إنها ردٌ على التصعيد من قبل الحكومة اليمنية وخلفَها دولُ التحالف ما يطرح العديد من الأسئلة ومثلَها من إشارات الاستفهام..

- ما الذي تريدهُ واشنطن من هذا القرار وهل سيتغير موقفُ التحالف العربي بخاصة موقفُ السعودية بعد ذلك؟

- لماذا يصعدُ الحوثيون من خلال قصف المنشآت والمطارات السعودية وهل قرارُ وقفِ القصف بيدهم كما يسأل البعض؟

- ماذا عن الأدوار الإقليمية في هذه المعادلة /الدول الخليجية_ إيران/ ومعها الولايات المتحدة العائدة بقوة إلى المنطقة؟

نتابع المزيد في حلقتنا لهذا اليوم من اسأل أكثر.

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