هل ينهي سقوط محافظة البيضاء اليمنية بيد التحالف وقوات هادي معارك الحوثي بمأرب؟

من مآرب وبعد أسابيع من القتال العنيف تنتقل المواجهة إلى محافظة البيضاء حيث تتبادل القوات الحكومية وجماعة أنصار الله لأيام السيطرة على عدد من المديريات،

آخر المعطيات حسب مصادر مطلعة تشير إلى تمكن الجيش اليمني من استعادة السيطرة على ثماني مديريات شرق البيضاء.. في تحول لمسار المعارك الذي تحكم فيه الحوثيون لأكثر من شهر.

بموازاة التطورات الميدانية أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي استمرار جهود مسقط للتوفيق بين أطراف الأزمة اليمينية مشيرا في تصريحات صحفية قبيل قمة عمانية سعودية إلى أن الملف اليمني على رأس الملفات التي تشهد تنسيقا بين البلدين.

فما هي أهمية المعارك في محافظة البيضاء؟ وما تداعياتها على الوضع في باقي ساحات المواجهة؟