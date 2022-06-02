هل يزور بايدن السعودية بعد وصفها بـ "المنبوذة"؟
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حاجة واشنطن للرياض لم تمنعها من مهاجمة السعودية مجددا وتأكيد كلام سابق لجو بايدن أنها منبوذة وستدفع الثمن
في وقت قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنها لا تملك معلومات عن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة، على النقيض قال جو بايدن في معرض ترحيبه بتمديد الهدنة في اليمن إن السعودية أظهرت قيادة شجاعة وهو ما يتماشى مع تخفيض اللهجة الذي انتهجته إدارته منذ تذبذب سوق الطاقة العالمي بسبب العقوبات الغربية على موسكو
كيف تفهم سياسة الإدارة الديموقراطية تجاه الرياض؟ وما احتمال خسارة واشنطن لحليف تبدو كأنها لا تراعي مصالحه؟