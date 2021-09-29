هل من دليل على وجود عوالم موازية وعوالم رباعية الأبعاد؟ رؤية البروفسور ليبونوف

كيف ظهرت المادة والزمن؟ لماذا لا يمكن تجاوز سرعة الضوء وكيف يرتبط ذلك بمفهوم الزمن؟ هل من دليل على وجود عوالم موازية وعوالم رباعية الأبعاد؟

هل من أدلة على انبثاق كوننا مم ثقب أسود وهل تقع الأكوان الأخرى خلف آفاق الحدث؟ وأخيرا كيف يرتبط كل ذلك بمفهوم السببية والتكليف والخير والشر والجزاء و العقاب ووجود عقل أسمى؟

عن هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا اليوم ضيفنا لهذه الحلقة البروفسور في الفيزياء الفلكية بجامعة موسكو الرسمية فلاديمير ليبونوف.