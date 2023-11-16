هل جيش إسرائيل قادر على خوض حرب شوارع ضد فصائل غزة؟

فيما يعلن الجيش الإسرائيلي أنه ماض في تحقيق أهدافه في غزة كما يقول، تبرز طبيعة المعركة كعامل حاسم في تحديد قدرة تل أبيب على تحقيق أهدافها.

فدخول غزة يعني حرب شوارع مع الفصائل الفلسطينية التي استعدت جيداً لهذه المواجهة. وبغض النظر عن النتائج التي تعلنها إسرائيل، نعلم جميعاً أن حرب العصابات تعني ما يلي: الجهة الأضعف لا تقف في وجهة تقدمِ الجهة الأقوى، تعطيها المجال للتقدم لجرها إلى ملعبها، وتوجيه ضرباتٍ ضمن مسار يؤدي في النهاية إلى استنزاف القوي وانتصار الضعيف.. ويشهد التاريخ أنه يستحيل على الجيوش النظامية أن تنتصر في حرب العصابات. وهنا يشكل الوقت عاملاً بالغ الأهمية، فيضغط على الطرف القوي لتحقيق نصر سريع، أما الطرف الأقل قوة فيستفيد من إطالة أمد الحرب لمراكمة إنجازات تؤدي إلى انتصاره.. والوقائع في غزة تشير إلى أن معارك القطاع تندرج ضمن هذا السياق.. ومن المبكر جداً القول إن الجيش الإسرائيلي انتصر في هذه المعركة..

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