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هل تخشى إسرائيل توسع دائرة الحرب بعد وصول صواريخ فصائل غزة لمحيط القدس؟

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أفاد مراسلنا في غزة نقلا عن مصدرٍ في الفصائل الفلسطينية تَأكيدَها اغتيالَ قياديٍ بارزٍ في سرايا القدس في قصفٍ استهدف شَقةً سكنية بحي النصر في القطاع..

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى ثلاثة وثلاثين منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة.. في غضون ذلك أكدت مراسلتنا في القدس إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية بعيدة المدى تجاه القدس ومستوطنات غلاف بيت لحم والخليل.. يأتي ذلك فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب أبلغت القاهرة بوقفِ محادثات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.. بينما كشفت القناة الإسرائيلية الثالثة عشر، أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، قالا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه من الصواب السعي لإنهاء العملية في غزة.. وفي السياق ذكرت مصادر إسرائيلية أن الوسيط المصري أبلغ إسرائيل أن حماس ستدخل المواجهةَ بشكل علني إذ لم يتم التوصلُ للتهدئة.. فإلى أي مدى ستستمر المواجهات الحالية بين إسرائيل والفصائل في غزة؟ وما هي تداعيات توسع دائرة الصراع ووصول الصواريخ الى مناطق أبعد؟

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