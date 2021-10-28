هل تنهي ضغوط واشنطن حرب السعودية مع الحوثيين؟

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز عن سعي السعودية للحصول على دعم أمريكي لتعزيز أنظمتها الدفاعية قبل الخوض في أي مباحثات حول رفع الحصار عن الموانئ اليمنية وفتح مطار صنعاء..

وحسب مصادر الوكالة، تواجه الرياض ضغوطا مكثفة من الإدارة الأمريكية التي ترى في الحصار المفروض على اليمن عقبة في طريق وقف إطلاق النار وإعادة إحياء محادثات تعطلت بعد تمسك الحوثيين بوضع نهاية لإغلاق الموانئ ومطار صنعاء كي يصبح من الممكن العودة إلى الخيار السياسي.

على الميدان يستمر زحف الحوثيين على مديريات محافظة مأرب فيما أعلن التحالف العربي إحباط هجوم بخمسة صواريخ باليستية أطلقت نحو جازان جنوب غربي المملكة.

فهل بات وقف التصعيد في اليمن رهينا باتفاق أمريكي سعودي؟