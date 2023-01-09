هل تفشل تركيا انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو؟

أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون عدم قدرة بلاده على الالتزام بشروط تضعها تركيا أمام انضمام بلاده إلى حلف الناتو

وأضاف كريسترسون في تصريحات لوكالة رويترز أن تركيا تتعمد وضع شروط وصفها بغير الواقعية، لمنع فنلندا والسويد من الانضمام إلى حلف الناتو.. موقف ستوكهولم يأتي بعد أيام من رفض المحكمة العليا السويدية ترحيل صحافي تركي تطالب أنقرة بتسليمه.. من جانبه أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن الوقت قد حان لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بعد التزامهما بالمذكرة المشتركة مع تركيا، مبينا أن القرار رهن بموافقة البرلمانين التركي والهنغاري. فهل تتعمد تركيا عرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو؟ وما هي احتمالات حصول تحول في الموقف التركي يمكن حلف الناتو من توسيع عضويته؟

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