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هل تفاقم الذخائر العنقودية الأمريكية لأوكرانيا خلافات بايدن والناتو؟

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يحط الرئيس الأمريكي جو بايدن رحاله في القارة الأوروبية في جولة تشمل ليتوانيا وفنلندا عقب المملكة المتحدة..

وقبيل قمة حلف الناتو المرتقبة في العاصمة الليتوانية فيلنوس أكد بايدن أنه لا يرى وحدة بين أعضاء الناتو حول قبول أوكرانيا ضمن الحلف في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن حصول كييف على عضوية الناتو في ظل استمرار النزاع، يعني أن الحلف سيكون في حالة حرب مع روسيا.
يأتي ذلك بينما تبرز إلى الواجهة خلافات أمريكية بريطانية حول ملف القنابل العنقودية التي قررت واشنطن تزويد نظام كييف بها وهو قرار يشعر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه الولايات المتحدة ذهبت بعيدا به مؤكدًا أن بلاده من الدول الموقعة على اتفاقية حظر إنتاج أو استخدام القنابل العنقودية وأنها لا تشجع على استخدامها.
فما المنتظر من جولة الرئيس الأمريكي الأوربية؟ وما الذي ستقدمه قمة الناتو بشأن مساعي كييف بالانضمام إلى قوام الحلف؟

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