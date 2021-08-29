هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة "داعش"؟

قالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مركبة في كابل أودت بحياة انتحاري كان على متنها..

يأتي ذلك وسط تحذيراتٍ أمريكية من هجوم إرهابي محتمل في الساعات الأخيرة لإنسحاب القوات الأمريكية.. باريس ولندن تسعيان لفرض منطقة آمنة برعاية أممية للراغبين في المغادرة خلال جلسة لمجلس الأمن.. بينما انشغلت واشنطن في توديع الجنود الذي قضو في تفجير مطار كابل وتسارع الخطى على الارض للخروج في الموعد المحدد..

فهل من مفاجآت أخرى قبل الخروج الأمريكي؟

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